SUBÜ'de topluluklar 2026-2027 güz dönemi yol haritasını çevrimiçi belirledi

toplantı notları:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları temsilcileri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Toplantı, yeni akademik dönem hazırlıklarının paylaşıldığı ve ortak çalışma alanlarının tartışıldığı bir oturum olarak gerçekleşti.

Oturum kapsamında Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Yıldırım tarafından yapılan bilgilendirme sunumu katılımcılara yön verdi; sunumun ardından topluluk temsilcileri kendi hedef ve proje önerilerini sundu.

hedefler ve projeler:

Toplantıda, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için planlanacak etkinliklerin çerçevesi ele alındı. Temsilciler, eğitimsel atölyeler, kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk projeleri gibi farklı alanlarda hedefler belirledi. Tartışmalar katılımcıların beklentileri ve uygulanabilirlik odaklı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

ünides 7’nci dönem hazırlıkları:

Görüşmede ayrıca Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7’nci dönem hazırlıkları masaya yatırıldı. Katılımcılar, başvuru süreçleri, destek öncelikleri ve iş birliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunarak programın yerel ihtiyaçlara uygun şekilde yürütülmesi konusunda mutabık kaldı.

Toplantı sonunda, belirlenen hedeflerin uygulanmasına yönelik takvim ve sorumluluk dağılımları için sonraki adımların planlanacağı; çalıştay ve koordinasyon toplantılarının dönem içinde sürdürüleceği ifade edildi. Üniversite yönetimi ile topluluklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve etkinliklerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

SUBÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TEMSİLCİLERİ ÇEVRİMİÇİ TOPLANTIDA BİR ARAYA GELEREK DÖNEMİN PROGRAMLARINI PLANLADI