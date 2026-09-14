Suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlarda 106 gözaltı

Sokaklar Güvende operasyonu kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele amacıyla geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Sakarya, Adana, Bolu ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Soruşturma, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile huzur ve güven ortamının tesis edilmesi hedefiyle yürütüldü.

Hedef alınan örgütler ve gözaltılar:

Operasyonlarda dört ayrı yapıya yönelik çalışmalar yapıldı. Volkan Reçber örgütü mensubu 2’si A.S.Ç. olmak üzere 74 şüpheli, Daltonlar örgütünden 2’si A.S.Ç. dahil 18 şüpheli, Şapkalılar mensubu 2’si A.S.Ç. olan 12 şüpheli ile Gündoğmuşlar örgütünden 2 şüpheli olmak üzere toplam 106 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve tahkikat

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca bulundu. Ayrıca 207 adet fişek, yaklaşık 10 gram narkotik madde ve yaklaşık 100 gram esrar ile birlikte farklı para birimlerinde nakit para ele geçirildi: 313.600 TL, 10.050 dolar ve 19.205 euro. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yayımladığı açıklamada, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin suç örgütlerince kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Sokaklar milletimizindir" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU TARAFINDAN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ VE SUÇ EKOSİSTEMLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONLARINDA 106 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.