Suçla mücadelede ölçülebilir hedefler ve birimler arası koordinasyon dönemi

Asayiş toplantısının ana gündemi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen asayiş konulu güvenlik toplantısında, asayiş hizmetlerinin genel durumu, sahadaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda kasten öldürme, hırsızlık, yağma ve motosikletli silahlı saldırılar başta olmak üzere çeşitli suç türleri değerlendirilirken, elde edilen operasyonel sonuçların sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflendi.

Katılımcılar arasında İçişleri Bakan Yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ve Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, birim amirleri ve bakanlık bürokratları yer aldı. Toplantıda alınan kararların sahaya dönük, ölçülebilir ve zamanla ilişkilendirilebilir olması gerektiği üzerinde duruldu.

Somut hedefler ve akademik iş birliği:

Bakan Çiftçi, her önemli suç türü için somut, ölçülebilir ve zamanla ilişkilendirilmiş hedefler konulmasını istedi. Güvenlik çalışmalarında verinin etkin kullanımının, risklerin önceden öngörülmesinin ve sonuçların ölçülmesinin öncelikli olduğu belirtildi. Çiftçi, akademik yöntemlerin ve üniversitelerin katkısına vurgu yaparak şu ifadeyi kullandı: "Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Gerekirse akademik bir çalışma disiplini ortaya konulmalı; üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın birikiminden yararlanılmalıdır."

Ayrıca Bakan Çiftçi, yeni nesil suç çetelerine karşı farklı birimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı: "Yeni nesil suç çetelerine karşı asayiş, narkotik, trafik ve istihbarat birimlerimiz müşterek hareket etmelidir."

Faili meçhul vakalar, ruhsatsız silahlar ve aranan şahıslar:

Toplantıda, faili meçhul ve faili firar kasten öldürme dosyalarının yeniden ele alınması kararlaştırıldı. Kadına karşı şiddetle mücadelede ise KADES ve elektronik kelepçe gibi mevcut imkânların daha etkin kullanılması gündeme geldi.

Ruhsatsız silahlarla mücadelede yalnızca silah ele geçirmeye odaklanılmaması; silahların kaynağına, temin yöntemlerine ve dağıtım zincirine ulaşılması gerektiği ifade edildi. Ağır suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik ise il bazlı özel planlamalar yapılması kararlaştırıldı.

Motosikletle gerçekleştirilen silahlı olaylarda elde edilen sonuçların daha ileri taşınması gerektiği belirtilirken, yeni nesil suç çetelerine karşı farklı güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde çalışması gerektiği tekrarlandı. Toplantı, sahadan elde edilen verilerin analitik yöntemlerle desteklenmesi ve operasyonel planların bu hedeflere göre yeniden biçimlendirilmesi yönünde mutabakatla sona erdi.

Mustafa Çiftçi toplantıda değerlendirmesinde, "Son dönemde yürüttüğümüz çalışmaların neticelerini görüyoruz. Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda önemli mesafe alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi başkanlığında asayiş toplantısı: Suçla mücadelede yeni hedefler belirlenecek