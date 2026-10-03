Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Suçüstü müdahalesiyle engellendi: İstanbul'da tehdit olaylarını çözen operasyon

İstanbul Emniyeti, 22-29 Eylül ve 29 Ağustos vakalarına yönelik operasyonlarda planlanan kurşunlamayı suçüstü engelledi; 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Suçüstü müdahalesiyle engellendi: İstanbul'da tehdit olaylarını çözen operasyon

Operasyonun seyri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde art arda gelen tehdit ihbarları üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, farklı tarihlerde meydana gelen vakaları birbirine bağlayarak soruşturmayı genişletti.

Bakırköy ve diğer yakalamalar:

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 22-29 Eylül tarihleri arasında Bakırköy'de bir otelde gerçekleşen tehdit olayıyla bağlantılı olarak 4 şüpheli yakalandı. Buna ek olarak, soruşturmada bağlantısı tespit edilen başka bir tehdit olayı nedeniyle 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu aşamada ekipler, olaylar arasındaki irtibatı ve sorumluluk zincirini tespit etmeye odaklandı.

Arnavutköy'de suçüstü müdahalesi:

Şüphelilerin planladıkları eylemler arasında yer alan, 29 Ağustos tarihli tehdit olayının ardından Arnavutköy'de bir ikamete yönelik kurşunlama hazırlığı belirlendi. Harekete geçen polis, eylemi gerçekleştirmek ve görüntülemek üzere bölgeye giden 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak saldırının gerçekleşmesini engelledi.

Operasyonlar neticesinde toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, yürütülen çalışmalarla 4 ayrı tehdit olayı da aydınlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi ve dosya hakkında soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da tehdit olaylarına operasyon: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul’da tehdit olaylarına operasyon: 7 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alkollü sürücünün karıştığı çarpışmada dört kişi yaralandı
images

Antalya'da dubleks terasında çıkan yangın sonrası bir kişi gözaltına alındı
images

Iğdır’da ayakkabı mağazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü: genç muşta ve k...
images

Denetimi görünce koltuk değiştirdiler: dron kaydı 240 bin liralık ceza getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sason'dan doğanın hediyesi: kilogramı 400 bin liraya satılan tescilli bal

Iğdır’da ayakkabı mağazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü: genç muşta ve kesici aletle yaralandı

Denetimi görünce koltuk değiştirdiler: dron kaydı 240 bin liralık ceza getirdi

Bingöl'de motosikletli polisler KPSS adaylarına zamanında destek verdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip