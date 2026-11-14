Sudan çıktı, yakalandı: Serdivan'da araç camlarını kıran şüpheli gözaltında

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir kişi, cadde üzerinde park halindeki araçların camlarını kırdıktan sonra kaçmak isterken polis ekiplerini görünce suya girdi. Olayda kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, dakikalar boyunca suda kaldıktan sonra ekiplerce sudan çıkarılarak gözaltına alındı.

Olayın detayları:

Olay, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre şüpheli, birden fazla aracın camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerini gören şahıs, kaçmak için Çark Deresi'ne girdi. Dakikalar süren uğraş sonucunda şahıs sudan çıkarıldı.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerindeki ekiplerin müdahalesiyle şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Şahsın ismi henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda inceleme başlattı.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılabileceğini ve benzer olayların önüne geçmek için çalışılacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE BİR KİŞİ, ARAÇLARIN CAMINI KIRDIKTAN SONRA POLİSTEN KAÇMAK İÇİN DEREYE GİRDİ. DAKİKALARCA SUDA KALAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.