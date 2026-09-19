Sudan ile eğitimde yeni ortaklık: Anadolu Üniversitesi'nden Türkçe ve açıköğretim adımı

Kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı:

Anadolu Üniversitesi, Sudan Cumhuriyeti Eğitim ve Öğretim Bakanı Dr. Tihami Zeyn Hacer başkanlığındaki heyeti Eskişehir kampüsünde ağırladı. Kabulü, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel gerçekleştirdi; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt ve Genel Sekreter Ecevit Öksüz görüşmede yer aldı. Sudan heyetinde ise Müsteşar Dr. Ahmed Halife Ömer, İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Usame Mahcub Hasan Dirar ve Konsolos Yardımcısı Taha Muhammed bulundu.

Kampüs imkanları yerinde incelendi:

Sudan heyeti, ziyaret programı dâhilinde üniversitenin eğitim ve destek birimlerini saha incelemesiyle tanıdı. Ziyaret edilen birimler arasında Açıköğretim Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM), İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) yer aldı. Heyet ayrıca üniversite matbaasını ve Yunus Emre Spor Salonunu gezerek akademik, özel eğitim ve sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Türkçe eğitimi ve açıköğretim desteği:

İmzalanan çerçeve protokolü kapsamında, Sudan Ulusal Diller Merkezi (SENSEL-SELTI) bünyesinde yürütülecek Türkçe öğretimine yönelik akademik içerik, materyal, dijital kaynak ve ölçme-değerlendirme desteği Anadolu Üniversitesi tarafından sağlanacak. Protokol, ayrıca Sudanlı yerel eğiticilerin yetiştirilmesini öngörüyor. Üniversitenin açıköğretim altyapısı, lise öğrencileri ve yükseköğrenime yerleşememiş lise mezunları için uzaktan eğitim alternatifleri sunacak şekilde paylaşılacak.

Mesleki eğitim, uygulama ve başlangıç desteği:

İş birliği; teknik bakım-onarım, tarım, gıda işleme, tekstil, dijital beceriler ve küçük ölçekli üretim gibi alanlarda mesleki kursları kapsayacak. Bu kurslar, Türk sivil toplum kuruluşları ve yerel kurumların katkılarıyla düzenlenecek ve kursları başarıyla tamamlayanlara iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak üzere başlangıç ekipmanı desteği verilecek. Eğitimler pilot uygulama olarak sınırlı kontenjanla başlatılacak ve yüz yüze, çevrim içi veya hibrit modellerle yürütülecek; ekonomik açıdan dezavantajlı başarılı öğrencilere öncelik tanınması hedefleniyor.

Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte ortak çalışmaları koordine etmek üzere 30 gün içinde bir ortak koordinasyon grubu oluşturulacak ve uygulama adımları başlatılacak.

SUDAN CUMHURİYETİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAKANI DR. TİHAMİ ZEYN HACER BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET, ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ. ZİYARET KAPSAMINDA İKİ KURUM ARASINDA EĞİTİM, TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE MESLEKİ KAPASİTE GELİŞTİRMEYİ İÇEREN ÇERÇEVE PROTOKOLÜ İMZALANDI.