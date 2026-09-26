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Sugören'de kıyıya yakın denizde roket benzeri cisim için güvenlik adımı

Artvin'in Hopa ilçesi Sugören Limanı'nda deniz yüzeyinde roket benzeri bir cisim görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sugören'de kıyıya yakın denizde roket benzeri cisim için güvenlik adımı

sahil güvenlik müdahalesi:

Artvin'in Hopa ilçesindeki Sugören Limanı açıklarında deniz yüzeyinde roket benzeri bir cisim fark edilmesiyle olay yerine müdahale edildi. Liman içinde cismi fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi denetim altına aldı ve inceleme başlattı.

cisimdeki gözlemler:

Görüntülerde cismin silindirik yapıda olduğu ve üzerinde kanatçık görünümlü parçalar bulunduğu dikkat çekiyor. Şu ana kadar cismin ne olduğu ve nereden geldiği belirlenemedi.

inceleme sürüyor:

Durumla ilgili teknik değerlendirme ve inceleme çalışmaları devam ediyor; Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürdüğü bildirildi.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDEKİ SUGÖREN LİMANI’NDA DENİZ YÜZEYİNDE ROKET BENZERİ BİR CİSİM GÖRÜLMESİ...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDEKİ SUGÖREN LİMANI’NDA DENİZ YÜZEYİNDE ROKET BENZERİ BİR CİSİM GÖRÜLMESİ ÜZERİNE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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