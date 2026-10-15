Şuhut'ta akşam yangını mahalleyi tedirgin etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Hacı Musa Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir ikamette çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangının henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktığı, ilk bilgilerin bu doğrultuda olduğu bildirildi.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti, yangının kontrol altına alınmasının ardından evde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve belirsizlik:

Yangın sırasında evde kimsenin bulunup bulunmadığına ilişkin belirsizlik sürüyor; bu durum mahallede tedirginliğe neden oldu ve birçok kişi sokağa çıktı. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor, olayla ilgili soruşturma ile yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme yapılacağı belirtildi.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Olay yerindeki soğutma ve güvenlik tedbirleri devam ederken, komşuların güvenliği için yetkililerin yönlendirmelerine uyulması önem taşıyor.

Şuhut’ta korkutan ev yangını: Mahalleli sokağa döküldü