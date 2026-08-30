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Şuhut'ta çayır yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyü çayırında çıkan ot yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; soğutma ve inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şuhut'ta çayır yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Şuhut'ta çayır yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü çayırında henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede kapsamlı soğutma çalışması yaptı.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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