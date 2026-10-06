Şuhut'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Yeni Cami karşısındaki ara mahallede seyir halindeyken kontrolden çıkan bir motosiklet yol ortasına devrildi. Olayda sürücü F.Y. yaralandı. Kazaya karışan aracın plakası 03 AJG 563 olarak kayda geçti.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı F.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada sağlık ekiplerince takibe alındı.

polis incelemesi:

Kazanın ardından bölge güvenlik güçleri olay yerinde gerekli çalışmaları başlattı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme sürüyor ve konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL ORTASINA DEVRİLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.