Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ayaz Kurt, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi’nden geçen sulama kanalında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Alınan bilgiye göre, Ayaz Kurt serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi ve bir süre sonra kanaldan çıkmadı. Durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Komuta Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ve vatandaşların yaptığı yüzeysel aramanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sulama kanalında dalgıç araması başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu, çocuğun cansız bedeni girdiği yerin yaklaşık 700 metre ilerisinde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde gerekli kontrolleri yaptı ve cenaze işlemleri için yetkililere teslim edildi.

Cenaze töreni:

Hayatını kaybeden Ayaz Kurt için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namaza aile bireyleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Ayaz’ın naaşı, dualarla Tarsus Sucular Şehir Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Tören sırasında aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ KANALDA BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİREN 7. SINIF ÖĞRENCİSİ 12 YAŞINDAKİ AYAZ, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.