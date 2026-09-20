Sular altında kalan köy leyleklerin ve balıkçıların buluşma noktası oldu

Belören'in sular altındaki izleri doğaya ev sahipliği yapıyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapımı tamamlanan Doğanpınar Barajı ile yıllar önce sular altında kalan Belören köyü, bugün göl içinde görünen yapı kalıntıları ve çevresiyle dikkat çekiyor. Su yüzeyinde kalan ev ve duvarlar zamanla farklı kuş türlerinin yaşam alanına dönüştü; özellikle leylekler bölgeye yuva kuruyor.

baraj gölünde yaşam:

Baraj gölü içindeki yarı gömülü yapılar, leyleklerin ve diğer su kuşlarının konaklama ve yuvalanma tercihlerine uygun ortam sağlıyor. Sular altındaki mimari izler, bölgeye hem doğal bir peyzaj hem de fotoğraf ve doğa gözlemi açısından ilgi çekici bir saha oluşturuyor.

balıkçılar ve ziyaretçiler:

Göl, aynı zamanda Gaziantep ile çevre illerden gelen balık tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Kilis'ten gelen amatör balıkçı Mehmet Gündoğdu şunları söyledi: "Ben Kilis’ten geldim. Şu an burada balık tutmaya çalışıyorum. Köy, zamanında sular altında kaldı. Leyleklere ev sahipliği yaparken bizim için de balık tutma noktası oldu. Bu evler geçmişte boşaltılmıştı. Şu ana kadar 4-5 balık tuttuk. Mutluyuz"

Mehmet Karadavut ise bölgeyi sosyal bir etkinlik alanı olarak tanımlıyor: "Buraya eğlence için geliyoruz. Balık tutuyoruz. Eski köy sular altında kalmış. Biz de hafta sonu buraya geliyoruz. Arkadaşlarla tanışıp vakit geçiriyoruz. Mangal yapıyoruz. Çay içiyoruz". Ziyaretçiler, sessiz doğal ortamda oltalarını suya bırakıp hem avlıyor hem de birlikte vakit geçiriyor.

Belören'in sular altındaki görüntüleri hem bölgenin geçmişine dair izler taşıyor hem de doğanın ve rekreasyonun iç içe geçtiği bir alan olarak yerel halkın ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

BARAJ SULARINA GÖMÜLEN KÖY, LEYLEKLERİN YUVASI VE BALIKÇILARIN UĞRAK NOKTASI OLDU