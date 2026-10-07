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Sular çekildi, marul tarlasındaki emekler boşa çıktı: çiftçi 'sağlık olsun' dedi

Sakarya Erenler Büyükesence'de sel sonrası marul tarlaları zarar gördü; üretici Uğur Karadeniz emeklerinin boşa gittiğini söyleyip 'sağlık olsun' dedi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Sular çekildi, marul tarlasındaki emekler boşa çıktı: çiftçi 'sağlık olsun' dedi

Sular çekildi, marul tarlasındaki görüntüler emeğin boyutunu ortaya koydu

Sakarya'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve taşkınların ardından suyun çekilmesiyle tarım arazilerinde hasar gün yüzüne çıktı. Erenler ilçesine bağlı Büyükesence Mahallesi'nde sel sularının altında kalan bir marul tarlası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, üreticilerin uzun emeklerle yetiştirdiği ürünlerin ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

Çiftçinin gözünden tarladaki son durum:

Bölgede sebze yetiştiriciliği yapan Uğur Karadeniz, çizmesiyle tarlanın içinde dolaşarak selin bıraktığı izleri ve bitkilerin durumunu gösterdi. Karadeniz, su çekildikten sonra tarlada yapılan kontrollerde ürünlerin büyük kısmının kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Olay yerinde yaptığı çekimde, "Afetten dolayı mallarımızı görüyorsunuz, perişan durumda. Ama olsun, Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Gördüğünüz gibi ne emeklerle dikildi ama emeğimiz boşa çıktı. Olsun, sağlık olsun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" sözleri dikkat çekti.

Temizlik ve tespit çalışmaları sürüyor:

Suların çekildiği arazilerde zararın boyutları kademeli olarak netleşirken, üreticiler tarlalardaki temizlik ve durum tespit çalışmalarını sürdürüyor. Cep telefonu görüntüleri, hem yerel hem de bölgedeki diğer üreticilerin hasarla yüzleşmesine dair önemli bir görsel kayıt sunuyor. Yetkililer ve çiftçiler, afet sonrası temizleme ve yeniden ekim planlarını değerlendirmeye devam ediyor.

SAKARYA’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE TAŞKINLARIN ARDINDAN SULARIN...

SAKARYA’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE TAŞKINLARIN ARDINDAN SULARIN ÇEKİLMESİYLE TARIM ARAZİLERİNDE OLUŞAN ZARAR ORTAYA ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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