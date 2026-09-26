Süleymanpaşa parklarında izmarit ve kabuk bırakanlara zabıta müdahalesi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ortak kullanım alanlarında çevreyi kirleten kişileri tespit etti.
Denetimler sırasında yere sigara izmariti atanlar, çekirdek kabuğu bırakanlar ve parklara zarar veren kişiler tespit edildi. Çevreyi kirleten vatandaşlara attıkları çöpler temizletildi ve kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.
Denetimin kapsamı:
İncelemeler park, bahçe ve mesire alanlarını kapsadı; ekipler bu alanlarda kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttü.
Uyarı ve takip çalışmaları:
Zabıta ekipleri, vatandaşları ortak kullanım alanlarının temizliğine ve korunmasına yönelik kurallara uymaları konusunda uyardı. Denetimlerin park, bahçe ve mesire alanlarında devam edeceği bildirildi.
DENETİMLERİN PARK, BAHÇE VE MESİRE ALANLARINDA DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ.
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