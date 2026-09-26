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Süleymanpaşa parklarında izmarit ve kabuk bırakanlara zabıta müdahalesi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleri park, bahçe ve mesire alanlarında çevreyi kirleyenleri tespit edip çöpleri temizletip idari işlem yaptı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Süleymanpaşa parklarında izmarit ve kabuk bırakanlara zabıta müdahalesi

Süleymanpaşa parklarında izmarit ve kabuk bırakanlara zabıta müdahalesi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ortak kullanım alanlarında çevreyi kirleten kişileri tespit etti.

Denetimler sırasında yere sigara izmariti atanlar, çekirdek kabuğu bırakanlar ve parklara zarar veren kişiler tespit edildi. Çevreyi kirleten vatandaşlara attıkları çöpler temizletildi ve kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimin kapsamı:

İncelemeler park, bahçe ve mesire alanlarını kapsadı; ekipler bu alanlarda kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttü.

Uyarı ve takip çalışmaları:

Zabıta ekipleri, vatandaşları ortak kullanım alanlarının temizliğine ve korunmasına yönelik kurallara uymaları konusunda uyardı. Denetimlerin park, bahçe ve mesire alanlarında devam edeceği bildirildi.

DENETİMLERİN PARK, BAHÇE VE MESİRE ALANLARINDA DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ.

DENETİMLERİN PARK, BAHÇE VE MESİRE ALANLARINDA DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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