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Süleymanpaşa sahilinde güvenlik odaklı sıkı denetim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Sahili'nde 194 kamera ile 7/24 izleme yapıyor; motorlu araçlara 3 bin 705 TL ceza uygulanıyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Süleymanpaşa sahilinde güvenlik odaklı sıkı denetim

Süleymanpaşa sahilinde denetimler artırıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Sahili'nde vatandaşların güvenli ve huzurlu vakit geçirmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Sahil alanında motorlu araç girişinin yasak olmasıyla birlikte, kurallara aykırı davranışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kamera sistemi ve ihlal tespiti:

Alan boyunca kurulu 194 kamera ile sahil 7 gün 24 saat izleniyor. Bu sistem üzerinden yaya ve bisiklet yollarına usulsüz giren motosiklet ve diğer motorlu araçlar tespit ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Tespit edilen ihlaller için gerekli idari işlemler uygulanıyor.

UKOME kararı doğrultusunda uygulanan denetimlerde, kurallara aykırı şekilde sahile giren motorlu araçlara 3 bin 705 TL idari para cezası kesiliyor. Yetkililer, ceza uygulamasının sahil kullanımını düzenlemek ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla yapıldığını belirtiyor.

Yaya ve bisiklet yollarının korunması:

Sahil boyunca yaya ve bisiklet yollarının motorlu araçlardan arındırılmasıyla, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu şekilde alandan yararlanması amaçlanıyor. Denetimler, sahilin ortak kullanım alanı niteliğinin korunması için titizlikle yürütülüyor.

Yetkililer, kontrol ve izleme faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak özellikle çocukların bisiklet ve oyun alanlarında güvenliğin sağlanmasının öncelik olduğunu ifade etti. Belediye ekipleri, ihlal tespit edildiğinde kayıt ve yaptırım süreçlerini işletmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, Süleymanpaşa Sahili'nde uygulanan yoğun denetim ve kamera takibiyle, alanın düzenli kullanımının ve vatandaş güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

SAHİL ALANI 194 KAMERA İLE 7 GÜN 24 SAAT İZLENİRKEN, YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA KURALLARA AYKIRI...

SAHİL ALANI 194 KAMERA İLE 7 GÜN 24 SAAT İZLENİRKEN, YAYA VE BİSİKLET YOLLARINA KURALLARA AYKIRI ŞEKİLDE GİREN MOTORLU ARAÇLARA 3 BİN 705 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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