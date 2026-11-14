Süleymanpaşa'da 'kaynaklar sınırsız değil' çağrısı: sahilden 254 kilogram atık toplandı

Süleymanpaşa'da kıyı temizliği etkinliği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde kıyı temizliği düzenledi. Etkinlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Değirmenaltı Mahalle Muhtarlığı ve çevre gönüllüleri bir araya geldi.

çalışmanın ayrıntıları:

Değirmenaltı Halk Plajı boyunca gerçekleştirilen temizlikte sahile bırakılan atıklar tek tek toplandı, ayrıştırıldı ve uygun şekilde bertaraf edilmek üzere hazırlandı. Çalışmanın sonunda kıyı şeridinden 254 kilogram atık çıkarıldı.

Toplanan atıkların türlerine göre ayrıştırılması ve kayıt altına alınması, atık yönetimi sürecinin etkin yürütülmesine imkan sağladı. Ekipler, sahilin temiz tutulmasının hem deniz ekosistemi hem de bölge halkı için öncelikli olduğunu bildirdi.

farkındalık ve sorumluluk çağrısı:

Etkinlikte günlük yaşamda yapılan tüketim tercihleri ile doğal kaynaklar üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. 'Kaynaklar Sınırsız Değil' temasıyla düzenlenen çalışmada, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması ve atıkların doğaya rastgele bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Belediye ve gönüllüler, çevreyi korumanın yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu mesajını paylaştı. Toplanan 254 kilogram atık, kıyıların korunması konusunda toplumsal farkındalığın önemini yeniden gösterdi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AVRUPA ATIK AZALTIM HAFTASI KAPSAMINDA SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KIYI TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİNDE SAHİLDEN 254 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI.