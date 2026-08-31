Sultanbeyli gençlerine sınav başarısı karşılığında maddi ve ulaşım desteği

Sultanbeyli'de üniversiteye başlayan öğrencilere destek sürüyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ilçede ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlere yönelik nakdi ödül ve ulaşım desteğini duyurdu. 2024'ten itibaren geleneksel hale getirilen uygulamanın bu yıl da artan tutarlarla devam edeceği belirtildi.

ödül miktarı artırıldı:

Tombaş, belediyenin eğitim merkezleri SUGEM aracılığıyla her yıl binlerce gence ücretsiz YKS, LGS ve sınav hazırlık kursu sağladıklarını hatırlattı. Bu yıl yapılan sınavlarda YKS'de 319 öğrencinin, LGS'de 426 öğrencinin hedeflerine ulaştığını aktaran Tombaş, başarının ödüllendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Açıklamaya göre ilçede ikamet eden üniversiteyi kazanan öğrencilere nakdi destek verilecek; lisans kazananlara 15 bin TL, ön lisans kazananlara 10 bin TL nakdi başarı ödülü öngörülüyor. Tombaş, yapılan yatırımların gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla sürdüğünü belirtti.

ulaşım desteği de verilecek:

Belediye ayrıca tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacak. Açıklamada, Sultanbeyli'de ikamet eden üniversite öğrencilerine yönelik İstanbulkart abonman desteği verileceği ifade edildi. Bu düzenleme, eğitim maliyetlerinin azaltılması ve öğrencilerin şehir içi erişiminin kolaylaştırılması hedefiyle hayata geçiriliyor.

Sultanbeyli Belediyesi'nin adımı, hem sınav başarısını teşvik etmeyi hem de üniversite öğrencilerinin günlük yaşam yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Yetkililer uygulamanın detayları ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini kaydetti.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ TOMBAŞ KONUŞMA YAPTI.