Sultanbeyli kaymakamı ilkokul öğretmenine vefa gösterdi

Kemal Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında ilkokul yıllarından kalan anılarını paylaşarak eski öğretmenine sürpriz bir vefa jesti yaptı. Program, Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlendi ve etkinliğe katılan öğretmenler ile öğrenciler bu özel anlara tanık oldu.

İlkokul hatıraları ve görüntülü arama:

Kaymakam Şahin konuşmasında, eğitime başladığı yer olarak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Türkmenler köyündeki ilkokulunu ve öğretmeninin kendisindeki etkisini anlattı. Konuşmasının ardından Ankara’da yaşayan 69 yaşındaki Ramazan Çoğalan’ı görüntülü arayarak Öğretmenler Günü’nü kutladı. Görüşme sırasında yaşanan duygu yüklü anlar, salondaki katılımcıları da etkiledi.

Öğretmenliğin toplumdaki yeri:

Şahin, konuşmasında öğretmenliğin sadece bilgi aktarmakla kalmayıp öğrencilerin hayatına yön verdiğini ve toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurguladı. Bu vefa örneği, öğretmenlerin öğrenciler üzerinde bıraktığı izlerin yıllar içinde silinmediğini göstermesi bakımından önem taşıdı.

Programdaki bu anlamlı an, hem emekli öğretmen ile kurulan bağın canlı tutulmasının hem de eğitim mesleğinin değerinin toplum önünde hatırlatılmasının bir simgesi olarak kayıtlara geçti.

SULTANBEYLİ KAYMAKAMI KEMAL ŞAHİN