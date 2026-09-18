Sultanbeyli Semanur Sokak'ta boş binanın çatısında alevler yükseldi, 1 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli Semanur Sokak'ta çatı yangını

Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi Semanur Sokak adresinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 3 katlı bir binanın çatısında saat 11.00 civarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

olayın seyri:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri çatıda başlayan yangına müdahale etti. Müdahale esnasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Boşaltılmış yapıların çatılarında çıkan yangınların nedenleri profesyonel inceleme gerektirdiği için ekipler delil ve görgü tanığı beyanlarını değerlendiriyor.

Olayla ilgili güvenlik önlemleri ve inceleme süreci devam ediyor; yetkililer bölgedeki vatandaşlara benzer yapılarda dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

SULTANBEYLİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BOŞALTILAN 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI. ALEVLERE TESLİM OLAN ÇATI İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAATLİK ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLÜRKEN, YANGIN SIRASINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.