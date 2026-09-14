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Sultanbeyli'de ilkokula başlayan 9 bin öğrenciye ücretsiz eğitim paketi

Sultanbeyli Belediyesi, ilkokula başlayan yaklaşık 9 bin öğrenciye defter, kalem, çanta ve eğitim gereçlerinden oluşan ücretsiz kırtasiye seti dağıttı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sultanbeyli'de ilkokula başlayan 9 bin öğrenciye ücretsiz eğitim paketi

Sultanbeyli'de dağıtım ve setin içeriği:

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede ilkokula başlayan tüm öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşıladı. Bu yıl hazırlanan setler, ayrım gözetmeksizin yaklaşık 9 bin ilkokul öğrencisine ulaştırıldı. Paketlerin içeriklerinde defter seti, kalem seti, cetvel seti, boyama seti ve çantası, oyun hamuru, boyama kitabı, kalemtıraş, silgi, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor.

Dağıtım organizasyonu, ailelere mali yük getirmemek ve eğitim başlangıcında çocukların eşit koşullarda olması hedefiyle gerçekleştirildi. Belediye ekipleri okul kayıtlarıyla koordineli çalışarak setleri doğrudan öğrencilere teslim etti.

Belediye'nin eğitim vurgusu:

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, projeyi son üç yıldır sürdürdüklerini belirterek, "Son 3 yılda 26 bin 500 öğrencimize bu hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Tombaş, eğitime yapılan her katkıyı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini ve desteğin devam edeceğini vurguladı.

Başkan Tombaş, öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarı diledi; belediyenin bu adımının okula başlama süreçlerini kolaylaştıracağını belirtti.

Eğitimin her kademesinde destek:

Sultanbeyli Belediyesi, ilkokul öğrencilerine kırtasiye setinin yanı sıra eğitimde sürekliliği sağlamaya yönelik başka uygulamalar da yürütüyor. Belediye; üniversiteyi kazanan gençlere verilen Eğitim Başarı Ödülü, üniversite öğrencilerine yönelik İstanbulkart abonman desteği ile lise öğrencileri için okul bölgelerinde sunduğu ücretsiz servis ve kurs hizmetleri gibi uygulamalarla eğitimin farklı kademelerinde destek sağlıyor.

Belediye yetkilileri, yapılan dağıtımın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme yönündeki hedeflerin bir parçası olduğunu, benzer desteklerin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini bildirdi.

SULTANBEYLİ’DE İLKOKULA BAŞLAYAN TÜM ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KIRTASİYE SETİ VERİLDİ. BU HİZMETİ 3...

SULTANBEYLİ’DE İLKOKULA BAŞLAYAN TÜM ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KIRTASİYE SETİ VERİLDİ. BU HİZMETİ 3 YILDIR KESİNTİSİZ SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEN SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ TOMBAŞ, "DEFTER SETİ, KALEM SETİ, CETVEL SETİ, BOYAMA SETİ VE ÇANTASI, OYUN HAMURU, BOYAMA KİTABI, KALEMTIRAŞ, SİLGİ, BANT, MAKAS VE STİCK YAPIŞTIRICIDAN OLUŞAN SETLERİMİZİ ÇOCUKLARIMIZA HEDİYE ETTİK. ŞİMDİYE KADAR 26 BİN 500 ÖĞRENCİMİZE BU HİZMETİ VERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ." DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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