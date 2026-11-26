Ödül töreni ve proje kapsamı:

Sultanbeyli Belediyesi, kentsel dönüşüm odağında hazırladığı ulaşım master planıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödüllerinde ödüle layık görüldü. Tören Cemil Reşit Rey Salonu'nda gerçekleştirildi; belediye adına ödülü Ali Tombaş aldı.

Jüri, Sultanbeyli'nin sunduğu "Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Odaklı Ulaşım Planı ile Trafik Sirkülasyon ve Simülasyon Projesi"ni Ulaşım ve Hareketlilik kategorisinde değerlendirdi. Bu yılki organizasyonda toplam 50 belediyeye ait 66 proje, 10 farklı kategoride ödül aldı.

Planın hazırlanışı:

Belediye, çalışmayı saha verileri, teknik incelemeler ve uzman görüşleri temelinde kurguladı. Hazırlık sürecinde 4 bin 723 hemşehrinin görüşleri doğrudan kullanıldı; bu veriler, önceliklerin belirlenmesi ve uygulama takviminin oluşturulmasında rehber kabul edildi. Tombaş, planın kentsel dönüşüm ile ulaşımı eşzamanlı ele aldığı noktasını vurgulayarak, güvensiz yapı stokunun yenilenmesi sürecinde ulaşım altyapısının geri planda bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Proje, sadece mevcut trafik sorunlarını hafifletmeyi değil, ilçenin 20-30 yıllık gelişim vizyonunu gözeten bir yol haritası sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede hangi çalışmanın hangi kurumlarla ve ne zaman yürütüleceği ayrıntılı biçimde tanımlandı.

Hedefler ve izlenecek yol:

Belediye yönetimi, kısa vadeli geçici çözümler yerine uzun vadeli, sürdürülebilir müdahaleler planladığını ifade etti. Sultanbeyli Belediyesi'nin hedefleri arasında daha güvenli ve erişilebilir ulaşım ağı oluşturmak, trafikte geçirilen süreyi azaltmak ve kentsel dönüşüm sürecinde yaşam kalitesini korumak yer alıyor.

Plan kapsamında belediyenin sorumluluğundaki uygulamaların yanı sıra, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde takip edilecek yatırımlar da belirlendi. Ödül, ilçe yönetiminin sahadan toplanan veriyle yönettiği planlama yaklaşımının ve uzun vadeli bakış açısının somut bir karşılığı olarak değerlendirildi.

Altın Karınca Ödüllerinin bu yılki seçkisinde Sultanbeyli de aralarında bulunduğu projelerle öne çıktı; ödül, ilçenin kentsel dönüşüm ve ulaşım politikalarını eşzamanlı kurgulama çabasını tescillemiş oldu.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 11. ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA SULTANBEYLİ BELEDİYESİ'NİN "SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ODAKLI ULAŞIM PLANI İLE TRAFİK SİRKÜLASYON VE SİMÜLASYON PROJESİ", ULAŞIM VE HAREKETLİLİK KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.