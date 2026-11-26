Sultandağı'nda 25 kasım etkinliğinde KADES ve haklar tanıtıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kadınlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı:

Polis ekipleri etkinlikleri pazar yeri, Sultandağı Meslek Yüksekokulu ve Kadın Kültür Evi'nde sürdürdü. Farklı mekânlarda yapılan ziyaretlerle, farklı yaş ve yaşam koşullarındaki kadınlara ulaşılması hedeflendi.

verilen bilgiler ve uygulama:

Seminerlerde Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki haklar ile korunmaya yönelik tedbirler ayrıntılı şekilde anlatıldı. Ayrıca KADES uygulamasının kullanımı, acil durumlarda sağladığı hızlı müdahale imkânı ve pratik kullanım adımları katılımcılara açıklandı.

Bilgilendirme çalışmalarının ardından katılımcılara konuya ilişkin broşürler dağıtıldı ve KADES uygulamasının kullanımıyla ilgili merak edilen sorular polis ekiplerince yanıtlandı.

AFYONKARAHİSAR'IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA POLİS EKİPLERİNCE KADINLARA VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.