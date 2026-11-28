ziyaretin kapsamı:

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde görev yapan Kaymakam Batuhan Kalkan, ilçe merkezindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Yapılan saha gezisinde iş yerleri tek tek dolaşılırken, esnafla çalışma şartları ve piyasa koşulları üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

esnafla görüşmelerde öne çıkan konular:

Kalkan, dükkan sahipleriyle yapılan görüşmelerde hem günlük ticari akış hem de ekonomik beklentiler hakkında bilgi aldı. Vatandaşların hal ve hatırını soran kaymakam, iletilen talep, istek ve önerileri not alarak kayıt altına aldı. Görüşmeler sırasında çalışma koşullarına dair gözlemler ve piyasa dinamikleri üzerinde duruldu.

not alınan talepler ve takip süreci:

Ziyaretlerde kaydedilen taleplerin çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağı vurgulandı. Kalkan, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek saha ziyaretlerinin ilçe genelinde devam edeceğini belirtti. Kaymakamlık yetkilileri, alınan önerilerin değerlendirilmesi ve gerekli adımların atılması için süreci takip edeceklerini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇE KAYMAKAMI BATUHAN KALKAN, İLÇE MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFLARI VE VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.