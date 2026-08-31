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Sultandağı'nda önceden belirlenen adrese baskın: bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Afyonkarahisar Emniyetinin Sultandağı'ndaki bir adrese düzenlediği baskında arama yapıldı; bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultandağı'nda önceden belirlenen adrese baskın: bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sultandağı'nda gümrük kaçağı sigara operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultandağı ilçesinde önceden belirlenen bir adrese düzenlediği baskında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada bin 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon ve arama:

Polis ekiplerinin planlı çalışması sonucu adres üzerinde yapılan aramada kaçak olduğu belirtilen çok sayıda sigara bulundu. Operasyon, belirlenen adresin hedef alınmasıyla gerçekleştirildi ve arama kapsamında incelemeler yapıldı.

Şüpheliler ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA BİN...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA BİN 830 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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