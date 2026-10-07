Sultangazi ile Aşkale arasında gönül köprüsü kuruldu

İstanbul Sultangazi ile Erzurum Aşkale arasında yeni bir kardeş belediye ilişkisi tesis ediliyor. Bu adım, hem bölgesel bağları güçlendirme hem de kültürel ve kurumsal iş birliklerini artırma hedefiyle atıldı. Girişimi yapan isim ise Erzurum Aşkaleli işadamı ve Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Can oldu.

Girişim ve karar süreci:

Kardeş belediye teklifi, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Sultangazi Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısı gündeminde yer aldı ve iki belediye arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına karar verildi. Sürecin meclis gündemine taşınmasında ve teklifin komisyondan geçmesinde Mehmet Can’ın rolü öne çıktı.

Hedeflenen iş birlikleri:

Taraflar arasında şekillenecek iş birliklerinin sosyal, kültürel ve kurumsal alanlarda eş zamanlı projelerle hayata geçirilmesi planlanıyor. Amaç, hem Aşkale’nin hem de Sultangazi’nin yerel dinamiklerinden güç alarak ortak programlar geliştirmek ve karşılıklı dayanışmayı pekiştirmek.

Mehmet Can yaptığı açıklamada, teklifin meclis gündemine alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti; özellikle Av. Abdurrahman Dursun ve Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat başta olmak üzere katkı sunanlara teşekkür ettiğini belirtti. Can, Sultangazi ile Aşkale arasında kurulacak bu gönül köprüsünün maddi ve manevi birçok projeye zemin hazırlayacağını söyledi.

Kararın ardından iki belediye arasında somut projelerin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi bekleniyor; taraflar, ortak programlarla karşılıklı etkileşim ve yardımlaşmayı artırmayı hedefliyor.

İSTANBUL’UN SULTANGAZİ İLÇESİ İLE ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİ ARASINDA YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİNİN KAPISI ARALANDI. SULTANGAZİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ MEHMET CAN’IN GİRİŞİMLERİYLE, AŞKALE BELEDİYESİ İLE SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARASINDA KARDEŞ BELEDİYE İLİŞKİSİ KURULMASI GÜNDEME GELDİ.