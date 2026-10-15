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Sultangazi sağanak yağışa karşı seferber oldu

Sultangazi Belediyesi, sağanak sonrası 376 personel ve 37 iş makinesiyle 7/24 çalışarak 570 ihbarın çoğuna hızla müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Sultangazi sağanak yağışa karşı seferber oldu

Sultangazi Belediyesi sahada yoğun mesai yürütüyor

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Sultangazi Belediyesi ekipleri, ilçede olası zararları en aza indirmek için yoğun bir çalışma başlattı. Belediye, saha çalışmalarını artırarak hem altyapı müdahaleleri hem de acil taleplere hızlı yanıt sağlıyor.

Çalışma kadrosu ve araç parkı:

Belediye, yağışla mücadelede iki vardiya halinde 7/24 görev yapan ekipleriyle sahada. Toplam 376 personel çalışmalara katılırken, kullanılan iş makineleri arasında 5 JCB, 7 kamyon, 1 vidanjör ve 17 motopomp olmak üzere toplam 37 iş makinesi bulunuyor. Ekipler, belediyeye ulaşan ihbarları değerlendirerek öncelik doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara hızla yönlendiriliyor.

İhbarlar, müdahaleler ve sahadaki öncelikler:

Belediyeye gelen toplam 570 ihbarın üçte ikisine müdahale edildi; geri kalan noktalara da ekiplerin yönlendirilmesi sürüyor. Sağanak ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle devrilen 68 ağaç ekipler tarafından kaldırılırken, alt geçitler ve eğimin olduğu bölgelerde oluşan tıkanmalar öncelikli olarak temizleniyor. Çalışmalar, vatandaş güvenliğini sağlamak ve olası riskleri bertaraf etmek amacıyla koordineli şekilde yürütülüyor.

Belediye ekipleri, acil müdahale hattına ulaşan çağrıları takip ederek en hızlı müdahaleyi yapmak için saha ekipleriyle iletişim halinde çalışıyor. Ayrıca hasarlı veya risk oluşturabilecek alanlarda güvenlik tedbirleri alınıyor.

Başkan Dursun sahadaki çalışmaları yerinde inceledi:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Eski Habibler Mahallesinde istinat duvarı çöken Nurettin Uzun İlkokulunda yapılan çalışmaları ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Başkan Dursun, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sahadaki durum ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Dursun, Cebeci Mahallesindeki devasa yağmur suyu kanalı projesinin etkisini de vurguladı. Dursun, "2021- 2022 yıllarında burada yerin 14 metre altında bin 200 metre uzunluğunda su kanalı çalışması yapmıştık. Bugün görüyoruz ki, yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Su baskınları burada mahallenin kronik bir sorunuydu, bu bölge insanların mağdur olduğu bir yerdi. Yaptığımız su kanalı projesiyle su baskınlarının önüne geçtik. Şuanda da bir sıkıntının yaşanmadığını görüyoruz. Su kanalımız bu bölgeyi büyük bir felaketten kurtarmış oldu" diyerek projenin alan etkisini anlattı.

Dursun ayrıca, "Son 84 yılın en büyük yağmuru yağdı. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Büyük bir afetti. Alt geçitlerde ve eğimin olduğu noktalarda doğal olarak tıkanmalar oldu. Bütün ekipler, Sultangazi Belediyemiz ve İBB ekiplerimizle kısa sürede müdahale ederek kısa sürede çözüme ulaştırdık. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yağmurla beraber rüzgâr da şiddetli esiyor. Kamu olarak tedbirlerimizi tabi ki alıyoruz ama vatandaşımızın da tedbir alması gerekiyor. Lütfen vatandaşlarımız tedbirli olsun, Valiliğin ve yetkililerin uyarılarını dikkate alarak hareket etmeye özen göstersinler" ifadeleriyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Belediye yetkilileri, çalışmaları koordineli şekilde sürdürmeye devam edeceklerini ve vatandaşlardan gelen ihbarların öncelik sırasına göre değerlendirilmeye devam edeceğini bildirdi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN SAĞANAK YAĞIŞLA BERABER İLÇEDEKİ...

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN SAĞANAK YAĞIŞLA BERABER İLÇEDEKİ ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI. EKİPLER ÇOK SAYIDA İŞ MAKİNESİYLE SAHA ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN DA SAHADA YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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