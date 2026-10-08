Sultangazi ve Aşkale arasında kültür ve dayanışma ağı

Sultangazi meclisinden kardeş belediye kararı:

Sultangazi Belediyesi meclis toplantısında, Sultangazi ile Erzurum'un Aşkale ilçesinin kardeş belediye olmasına karar verildi. Karar, iki kent arasındaki sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun kararın ardından şu ifadeleri kullandı: "81 ilin mozaiği olan şehrimizde Erzurumlu hemşehrilerimiz yoğun olarak yaşıyor. Kardeş şehir ilişkisini önemsiyoruz. Sultangazi Belediyesi ile Aşkale Belediyesi arasında güçlü bir iş birliği olacak. Sultangazi ile Aşkale arasında kurulacak bu gönül köprüsü; sosyal, kültürel ve kurumsal iş birliklerine vesile olacak. İki şehrimize de bu önemli işbirliğimiz hayırlara vesile olsun. Birlikte daha güçlüyüz"

Başkan Dursun'un sözleri, kararın sadece sembolik bir adım olmadığını, aynı zamanda pratik iş birliklerini ve ortak projeleri hedeflediğini gösteriyor. Belediyeler arasında kurulacak mekanizmalarla kültürel etkinlikler, sosyal dayanışma programları ve kurumsal bilgi paylaşımı planlanabilir.

Kararın ardından taraflar arasında atılacak adımlar, ortak projelerin önceliklendirilmesi ve uygulama sürecinin belirlenmesiyle şekillenecek. Yerel yönetimler arasındaki bu tür kardeşlik ilişkileri, göçle gelen toplulukların kent yaşamına entegrasyonunu ve kültürel köprülerin güçlenmesini destekliyor.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN; "HER İKİ ŞEHİR İÇİN DE HAYIRLARA VESİLE OLSUN" DİYE KONUŞTU.