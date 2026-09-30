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Sultangazi yerel yönetimlerde gecenin tek ödüllü belediyesi oldu

Ülke TV'nin 10. Spor ve Spor Ödülleri'nde Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, spora verdiği destek ve 2026 Avrupa Spor Şehri çalışmaları nedeniyle ödül aldı; belediye gecede tek ödüllü yerel yönetim oldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sultangazi yerel yönetimlerde gecenin tek ödüllü belediyesi oldu

Ülke TV'nin 10. Spor ve Spor Ödülleri töreni

Ülke TV tarafından düzenlenen 10. Spor ve Spor Ödülleri, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene spor, siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gecede Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yerel yönetimler kategorisinde spora ve sporcuya verdiği destekler nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden alan Başkan Dursun, emeği geçenlere teşekkür etti. Böylece Sultangazi Belediyesi, gecede yerel yönetimlerden ödül alan tek belediye oldu.

başkan dursun'un açıklamaları:

Başkan Abdurrahman Dursun törende, spora yönelik yürütülen çalışmaları ve yatırımları vurguladı. Dursun, "Spor anlamında ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızı 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanıyla taçlandırdık. Spora ve sporcuya en çok yatırım yapan belediyelerden biriyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere katkı sağlayanlara teşekkür etti.

törende ödül alan sporcular ve kurumlar:

Törende farklı branşlarda Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil eden sporcular, milli takımlar, kulüpler ve spor medyasından isimler ödüllendirildi. Ödül alanlar arasında atletizmden yüzmeye, okçuluktan haltere kadar pek çok branştan isimler yer aldı.

Gecede ödül alan isimler şunlardır:
İsmail Nezir - Atletizm
Yusuf Kıvanç Erkan - Sualtı sporları / Serbest dalış
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan - Atıcılık
İlke Özyüksel Mihrioğlu - Modern pentatlon
Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır - Okçuluk
İşitme Engelliler Futbol Millî Takımı
Hüseyin Efe Gülsoy - Oryantiring
Karate Milli Takımı
Taekwondo Milli Takımı
Oturarak Voleybol Milli Takımı
Muhammed Furkan Özbek - Halter
Serkan Yıldırım - Para atletizm
Defne Kurt - Para yüzme
Beyzbol5 Milli Takımı
Down Basketbol Milli Takımı - Basketbol
Kaan Elbir - Anadolu Ajansı Spor Haberleri Editörü
Ersin Şiyhan - TRT Spor Koordinatörü
Ufuk Özünlü - Kırkpınar Ağası
Dr. İdris Akbıyık - Muğla Valisi
Abdurrahman Dursun - Sultangazi Belediye Başkanı
Hamdi Elalmış - İş adamı
Dr. Kerim Taşkıran - Botaşspor Kulübü Başkanı
Kamuran Yazıcı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Tören, spora emek verenleri ve başarıları görünür kılarken, yerel yönetimlerin spor yatırımlarının ulusal platformlarda takdir görmesine de örnek teşkil etti.

BAŞKAN DURSUN, ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ&#039;IN ELİNDEN ALDI

BAŞKAN DURSUN, ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'IN ELİNDEN ALDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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