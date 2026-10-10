sultangazi'de 5’inci 'sivas gardaşlık günleri' birlik ve kültür vurgusuyla gerçekleşti

Sultangazi'de 5’inci Sivas Gardaşlık Günleri'ne yoğun katılım

Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 5'inci 'Sivas Gardaşlık Günleri' etkinliği, Sivas kültürünü ve hemşerilik bağlarını ilçe sakinleriyle buluşturdu. Programda Sivas'a özgü yöresel lezzetler stantlarda yer alırken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, dernek yöneticisi ve muhtar da organizasyonda hazır bulundu. Etkinlik boyunca çekilen halaylar ve sahne programları renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte yöresel lezzetler ve kültürel miras:

Geleneksel hale gelen organizasyon, Sivas'ın mutfak kültürünü ve tarihî mirasını tanıtmayı amaçladı. Katılımcılar hem memleket lezzetlerini tatma hem de hemşehrileriyle bir arada olma fırsatı buldu. Etkinlik alanındaki gösteriler ve halk oyunları, Sivas'ın kültürel zenginliklerinin farklı kuşaklara aktarılması açısından öne çıktı. Farklı dernek ve STK temsilcilerinin bir araya gelmesi, hemşerilik bağlarının güçlendiğini gösterdi.

Protokol konuşmaları: kardeşlik, vefa ve birlik vurgusu:

Programa katılan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Vekili Av. Fatih Sultan Mehmet Çiçek ve Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik konuşmalarında kardeşlik ve birlik mesajlarına ağırlık verdi. Çiçek, etkinliğin isminde yer alan kardeşlik kavramının önemine değinerek kardeşlikte vefanın altını çizdi ve halk ozanı Aşık Veysel'e atıfta bulunarak ‘Beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç muyum?’ sözünü hatırlattı. Çiçek, katılımcılara iyi dileklerini ileterek 'Allah’a emanet olun, kalın sağlıcakla' temennisinde bulundu.

Fatih Çelik, Sultangazi ile Sivas arasındaki hemşerilik bağlarına teşekkür ederek Sivas'ın tarihî ve kültürel önemine vurgu yaptı. Çelik, Sivas'ın yolunun Mustafa Kemal'e, Pir Sultan Abdal'a, Hacı Bektaş'a, Mevlana'ya ve Yunus Emre'ye çıktığını belirterek 'Sivas'ın yolu birlik ve beraberliğe çıkar' dedi ve birlik dileklerini paylaştı. Kaymakam Kaşıkçı ise Sivas'ın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden Millî Mücadele yıllarına kadar süregelen tarihi rolüne dikkat çekti ve Sivas'ın Türk milletinin önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar halaylarla programa eşlik etti; etkinlik, hemşerilik duygusunun pekiştiği, kültürel değerlerin yaşatıldığı ve farklı kesimlerin bir araya geldiği bir gün olarak kayda geçti. Beşincisi düzenlenen Sultangazi Sivas Gardaşlık Günleri, Sivas kültürünün yeni nesillere aktarılması ve toplum içinde birlik duygusunun güçlendirilmesi açısından önemini korudu.

Sultangazi’de 5’inci ‘Sivas Gardaşlık Günleri’nde’ birlik ve beraberlik mesajları verildi