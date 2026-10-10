Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

sultangazi'de 5’inci 'sivas gardaşlık günleri' birlik ve kültür vurgusuyla gerçekleşti

Sultangazi'de düzenlenen 5. Sivas Gardaşlık Günleri'nde yöresel lezzetler, kültürel değerler ve birlik mesajları öne çıktı; protokol ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

sultangazi'de 5’inci 'sivas gardaşlık günleri' birlik ve kültür vurgusuyla gerçekleşti

Sultangazi'de 5’inci Sivas Gardaşlık Günleri'ne yoğun katılım

Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 5'inci 'Sivas Gardaşlık Günleri' etkinliği, Sivas kültürünü ve hemşerilik bağlarını ilçe sakinleriyle buluşturdu. Programda Sivas'a özgü yöresel lezzetler stantlarda yer alırken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, dernek yöneticisi ve muhtar da organizasyonda hazır bulundu. Etkinlik boyunca çekilen halaylar ve sahne programları renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte yöresel lezzetler ve kültürel miras:

Geleneksel hale gelen organizasyon, Sivas'ın mutfak kültürünü ve tarihî mirasını tanıtmayı amaçladı. Katılımcılar hem memleket lezzetlerini tatma hem de hemşehrileriyle bir arada olma fırsatı buldu. Etkinlik alanındaki gösteriler ve halk oyunları, Sivas'ın kültürel zenginliklerinin farklı kuşaklara aktarılması açısından öne çıktı. Farklı dernek ve STK temsilcilerinin bir araya gelmesi, hemşerilik bağlarının güçlendiğini gösterdi.

Protokol konuşmaları: kardeşlik, vefa ve birlik vurgusu:

Programa katılan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Vekili Av. Fatih Sultan Mehmet Çiçek ve Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik konuşmalarında kardeşlik ve birlik mesajlarına ağırlık verdi. Çiçek, etkinliğin isminde yer alan kardeşlik kavramının önemine değinerek kardeşlikte vefanın altını çizdi ve halk ozanı Aşık Veysel'e atıfta bulunarak ‘Beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç muyum?’ sözünü hatırlattı. Çiçek, katılımcılara iyi dileklerini ileterek 'Allah’a emanet olun, kalın sağlıcakla' temennisinde bulundu.

Fatih Çelik, Sultangazi ile Sivas arasındaki hemşerilik bağlarına teşekkür ederek Sivas'ın tarihî ve kültürel önemine vurgu yaptı. Çelik, Sivas'ın yolunun Mustafa Kemal'e, Pir Sultan Abdal'a, Hacı Bektaş'a, Mevlana'ya ve Yunus Emre'ye çıktığını belirterek 'Sivas'ın yolu birlik ve beraberliğe çıkar' dedi ve birlik dileklerini paylaştı. Kaymakam Kaşıkçı ise Sivas'ın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden Millî Mücadele yıllarına kadar süregelen tarihi rolüne dikkat çekti ve Sivas'ın Türk milletinin önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar halaylarla programa eşlik etti; etkinlik, hemşerilik duygusunun pekiştiği, kültürel değerlerin yaşatıldığı ve farklı kesimlerin bir araya geldiği bir gün olarak kayda geçti. Beşincisi düzenlenen Sultangazi Sivas Gardaşlık Günleri, Sivas kültürünün yeni nesillere aktarılması ve toplum içinde birlik duygusunun güçlendirilmesi açısından önemini korudu.

Sultangazi’de 5’inci ‘Sivas Gardaşlık Günleri’nde’ birlik ve beraberlik mesajları...

Sultangazi’de 5’inci ‘Sivas Gardaşlık Günleri’nde’ birlik ve beraberlik mesajları verildi

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama
images

Hatay’da yeniden evine kavuşan depremzede Artun’un sevinci bakanın paylaştığı gö...
images

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu
images

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Ü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

Hasan Altun'dan Araban'da kız çocuklarının güçlenmesi için kararlılık

Malatya'nın güneyine dikkat: yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi