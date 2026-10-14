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Sultangazi'de alt geçidi su bastı, itfaiye aracı da mahsur kaldı

Sultangazi Selçuklu Bulvarı'nda etkili sağanak, İBB sorumluluğundaki alt geçidi suyla doldurdu; bazı araçlar ve su tahliyesine giden itfaiye mahsur kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultangazi'de alt geçidi su bastı, itfaiye aracı da mahsur kaldı

Sultangazi'de alt geçidi su bastı

İstanbul Sultangazi'de etkili olan sağanak, Selçuklu Bulvarı üzerindeki ve İBB sorumluluğundaki alt geçidi suyla doldurdu. Alt geçitte bulunan bazı araçlar suda mahsur kaldı; araçtaki kişiler kendi imkânlarıyla araçlardan çıktı.

Alt geçitte mahsur kalan araçlar:

Bölgeye yapılan ihbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. Mahsur kalan sürücüler ve yolcuların herhangi bir kötü durum yaşamadan araçlardan çıktığı, ekiplerin olay yerine ulaşıp durumu değerlendirdiği belirtildi.

İtfaiyenin müdahalesi ve tahliye çalışmaları:

Su tahliyesi için olay yerine giden itfaiye aracının da suda mahsur kaldığı aktarıldı. Ekipler, pompa ve kurtarma çalışmalarıyla alt geçitteki suyu tahliye etmeye ve araçları kurtarmaya devam ediyor. Olayın bazı anları dron ile görüntülendi.

Sultangazi’de suyla dolan alt geçit böyle görüntülendi

Sultangazi’de suyla dolan alt geçit böyle görüntülendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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