Dolar 50,1474 +0,05%
Euro 55,9097 -0,47%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.564,38 -1,02%
EUR/USD 1,1146 -0,65%
Brent Petrol 98,31 +0,02%
--°

sultangazi'de araştıran ve üreten kaşif çocuklar yetişiyor

Sultangazi Belediyesi'nin Kaşif Çocuk projesi, 5-8 yaş grubuna 7 branşta uygulamalı atölyeler sunuyor; amaç araştıran, üreten ve özgüvenli bireyler yetiştirmek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

sultangazi'de araştıran ve üreten kaşif çocuklar yetişiyor

Kaşif Çocuk projesi Sultangazi'de

Sultangazi Belediyesi tarafından Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi'nde yürütülen Kaşif Çocuk programı, 5-8 yaş arasındaki çocukların ilgi alanlarını erken yaşta keşfetmelerine yardımcı oluyor. Kurum sınavına tabi olarak kabul edilen çocuklar, hem teorik hem de uygulamalı derslerle farklı disiplinleri deneyimliyor ve küçük yaşta araştırma ile üretme alışkanlığı kazanıyor.

Atölye çeşitleri:

Program kapsamındaki eğitimler yedi ayrı branşta sunuluyor: robotik, masal atölyesi, drama, sanat atölyesi, mutfak atölyesi, dedektiflik ve gökbilim atölyesi. Her atölye çocukların merakını besleyecek etkinlikler ve yaşa uygun uygulamalar içeriyor. Böylece çocuklar ilgi duydukları alanları erken dönemde deneyimleme fırsatı buluyor.

Mutfakta öğrenme:

Mutfak Atölyesi özellikle yoğun ilgi görüyor. Çocuklar yaşlarına uygun tarifleri hazırlarken temel mutfak becerilerini kazanıyor, kesme ve doğrama gibi el işi gerektiren aktivitelerle ince motor kaslarını geliştiriyor. Hamburger, pizza gibi basit yemeklerin adımlarını öğrenen katılımcılar, birlikte üretmenin ve görev paylaşımının keyfini yaşıyor.

Uygulama odaklı eğitim ve kazanımlar:

Atölye çalışmaları yalnızca bilgi aktarmakla kalmıyor; pratik uygulamalarla çocukların özgüveni, takım çalışması ve problem çözme becerileri de güçlendiriliyor. Eğitmenler, çocukların deneyerek öğrenmesini teşvik ediyor; bu yaklaşım, öğrenmenin kalıcılığını ve çocukların kendi yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun programla ilgili olarak, "Çocuklarımızın sanat ve bilim içerisinde olmasını önemsiyoruz. Bu yüzden Kaşif Çocuk'ta onlara üretkenliklerini geliştiren, yetenekleri doğrultusunda kendilerini daha da geliştiren bireyler olmalarına katkı sağlıyoruz. Verdiğimiz atölye eğitimlerimiz ile çocuklarımızın öğrendiklerini uygulamasını istiyoruz. 7 ayrı atölyemizde eğitim verirken çocuklarımızın takım ruhunu yaşamalarına ve özgüvenlerinin artmasına da fırsat tanıyoruz. Öğrenme ancak görerek ve tekrar tekrar deneyerek olur. Bu bilinçle gençlerimizin kendilerinin farkında olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Kaşif Çocuk projesi, erken yaşta ilgi ve yetenek keşfi amacıyla tasarlanmış bir model sunuyor; uygulamalı atölyeler çocukların merakını canlı tutarak ileride daha derin ilgi alanları ve beceriler geliştirmelerine zemin hazırlıyor.

ARAŞTIRAN VE ÜRETEN ÇOCUKLARIN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN KAŞİF ÇOCUK, 5-8 YAŞ ARASINDAKİ...

ARAŞTIRAN VE ÜRETEN ÇOCUKLARIN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN KAŞİF ÇOCUK, 5-8 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARINI KEŞFETMESİNE YARDIMCI OLUYOR. KAŞİF ÇOCUK, DEDEKTİFLİKTEN MUTFAK ATÖLYESİNE, ROBOTİKTEN SANAT ATÖLYESİNE 7 AYRI BRANŞTA EĞİTİM VERİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda
images

Ağrı’da yeni okullar kırsalda eğitim altyapısını güçlendiriyor
images

Kartal’da dayanışma ve komşuluk merkezi açıldı
images

Trakya'da ileri nükleer tıp dönemi: Tekirdağ'a 7 yataklı iyotlu tedavi merkezi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da yola çıkan köpek motosikletli kuryenin devrilmesine neden oldu

karanlık odaklara karşı milli duruş: artık hesap zamanı

Manavgat'ta zeytinin hikayesi sahnede: festival kortejle açıldı

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle tartıştı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi