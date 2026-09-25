Sultangazi'de Atatürk Bulvarı üzerinde scooter çarpması: yaya hastaneye kaldırıldı

Elektrikli scooterın çarptığı yaya yaralandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir elektrikli scooterın çarptığı yaya yaralandı. Olay, saat 11.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza anı ve yerinde gözlemler:

İddiaya göre bulvar üzerinde seyir halinde olan elektrikli scooter, bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaya çeşitli yaralanmalarla karşılaştı. Olayın meydana geldiği güzergâh, yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bir bölge olarak biliniyor.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde görgü tespitleri yapılarak soruşturma sürdürülüyor. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'UN SULTANGAZİ İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI.