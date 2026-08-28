Sultangazi'de çocuk odasında başlayan yangın ev sakinlerini tedbir amaçlı tahliye ettirdi

Sultangazi'de evde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi 1381. Sokak'ta öğle saatlerinde bir dairede yangın çıktı. Yangının, dairenin çocuk yatak odasında başladığı bildirildi. Alevler kısa sürede en üst kattaki daireyi etkisi altına aldı ve yoğun duman oluştu.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak bina çevresinde güvenlik amacıyla önlemler alındı ve bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde yangının çocuk odasında başladığı teyit edilirken, detaylı inceleme sonrası kesin nedenin netleşeceği aktarıldı.

Mahalle sakinleri ve ev sahibi tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde daha büyük bir zarar ve can kaybı önlendi. Yetkililer, benzer durumlara karşı ev içindeki elektrikli aletlerin kullanımı ve yangın güvenliği konusunda dikkatli olunmasını hatırlattı.

SULTANGAZİ İLÇESİNDE BİR DAİRENİN ÇOCUK YATAK ODASINDA BAŞLAYAN YANGIN KISA SÜREDE TÜM EVİ SARDI