Sultangazi'de çocuk odasında çıkan yangın daireyi sardı, bina kontrol amaçlı boşaltıldı

yangının gelişimi

İstanbul Sultangazi'de öğle saatlerinde Gazi Mahallesi 1381. sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki bir dairede yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre alevler, çocuk yatak odasında başladı ve kısa sürede tüm evi etkisi altına aldı.

Müdahale ve tahliye:

Ev sahibi ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi; bina ise güvenlik ve kontrol amaçlı boşaltıldı.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılacak teknik incelemelerle yangının nedeninin ve hasarın tespit edileceğini bildirdi.

Sultangazi’de çocuk odasında başlayan yangın tüm daireyi sardı: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı