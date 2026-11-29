Sultangazi'de önünde bırakılan ayran çalındı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir döner salonunun önüne firma çalışanı tarafından bırakılan ayran kolilerinden biri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde hırsızlık anı ve şahsın tavırları net şekilde görülüyor.

olayın gelişimi:

Olay, cuma günü saat 09.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre bir firmanın çalışanı, siparişi getirdiği ayran kolilerini işletmenin önüne bırakarak bölgeden ayrıldı. Kısa süre sonra bölgeden geçen kimliği belirsiz bir şahıs, burada duran kolilerden birini rahat bir tavırla alıp uzaklaştı. İş yeri sahiplerinin kontrolü sırasında siparişin eksik olduğu anlaşılınca, durum detaylı şekilde araştırıldı.

işletme sahibinin incelemesi ve tepkisi:

Sabah dükkânı açan işletme sahibi Şaban Yıldız, teslim edilen ürünleri kontrol ettiğinde bir kolinin eksik olduğunu fark etti. Siparişi getiren firma çalışanıyla görüştüğünde teslimatın eksiksiz yapıldığını öğrenen Yıldız, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda bir kişinin ayran kolisini alıp uzaklaştığı an açıkça tespit edildi. Yıldız, yaşananlarla ilgili olarak, "Sabah saat dokuz buçuk sıralarında dükkânı açmaya geldiğimde sipariş vermiş olduğum ayranlardan bir kolinin eksik olduğunu fark ettim..." ifadelerini kullandı ve davranışı "terbiyesizlik" olarak nitelendirdi.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde şahsın bölgeye gelişi, koliyi alışı ve olay yerinden uzaklaşışı net biçimde görülüyor. Polis veya firma tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz bildirilmedi; şu ana kadar kimlik tespiti yapılmadı. İşletme sahibi ise maddi açıdan büyük bir kayıp olmadığını ancak yaşananın nezaket ve güven açısından rahatsız edici olduğunu belirtti.

Olay, küçük çaplı hırsızlık vakalarının iş yerleri ve bölge güvenliği üzerinde yaratabileceği etkileri yeniden gündeme getirdi. İşletmelerin teslimat sonrası kontrolleri sıklaştırması ve güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi öneriliyor.

SULTANGAZİ’DE AYRAN HIRSIZI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI