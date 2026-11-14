Sultangazi'de dronla yürütülen denetimde huzur ve şefkat vurgusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultangazi ilçesinde dron destekli geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama, Gazi Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi'nde; Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinin katılımıyla yürütüldü.

Uygulamanın kapsamı:

Denetimler sırasında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, şahısların üstleri ve araçlarda aramalar gerçekleştirildi. Dron desteğiyle yürütülen taramalar, güvenlik noktalarının hızlı ve kapsamlı biçimde izlenmesini sağladı.

Göreve katılan ekiplerle beraber incelemelerde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulama sırasında sürücülerle sohbet edip vatandaşlarla yakından ilgilendi; çocuklara çeşitli hediyeler vererek temasta bulundu.

Yıldız'ın açıklamaları:

Yıldız, uygulama sırasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bu akşam da Sultangazi ilçesindeyiz. İstanbul’un huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için 39 ilçemizin tamamında aynı iradeyle görevimizin başındayız. Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz. Suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalar, denetlemeler ve operasyonlar, yarınımız olan, geleceğimiz olan gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak adına gösterdiğimiz mücadelenin en somut göstergesidir. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum; devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da. Bilinmelidir ki o demir yumruk mutlaka ve mutlaka milletimizin huzuruna kastedenlerin tepesinde her zaman olacaktır"

Yetkililer, uygulamanın İstanbul genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

SULTANGAZİ’DE, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DRON DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLERE KATILIP, SÜRÜCÜLERLE SOHBET EDEN VE ÇOCUKLARA HEDİYE VEREN İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ, "SUÇUN KARANLIĞINA KARŞI MİLLETİMİZİN HUZURUNUN KANDİLİYİZ. SUÇ ÖRGÜTLERİNE, ŞEHİR EŞKIYALARINA, MİLLETİMİZİN HUZURUNA KASTEDEN HER TÜRLÜ SUÇ YAPILANMALARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ. DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİ DE VARDIR, GEREKTİĞİNDE DEMİR YUMRUĞU DA" DEDİ.