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Sultangazi'de emeğin sultanları: kadın üretimi iki gün Sanat Sokağı'nda

Sultangazi'de ikinci kez düzenlenen Emeğin Sultanları Festivali, kadınların el emeği ürünlerini iki gün boyunca Sanat Sokağı'nda ziyaretçilerle buluşturuyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sultangazi'de emeğin sultanları: kadın üretimi iki gün Sanat Sokağı'nda

festival açılışı:

Sultangazi Belediyesi tarafından bu yıl 2’nci kez düzenlenen Emeğin Sultanları Festivali, Sanat Sokağı'nda kapılarını açtı. Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Sultangazi Halk Eğitim Müdürü Aziz Akdoğan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival, belediyenin kadın emeğini destekleme hedefi doğrultusunda iki gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

sergilenen ürünler:

Etkinlikte Sultangazili kadınların ortaya koyduğu el emeği göz nuru ürünler stantlarda yer aldı. Ziyaretçiler el yapımı takılardan tekstil ürünlerine, seramikten dekoratif eşyalara kadar geniş bir yelpazede üretimle karşılaştı. Sanat Sokağı'ndaki stantlar, hem satış hem de tanıtım amacıyla kadınların üretim becerilerini görünür kıldı ve doğrudan yerel tüketiciyle buluşmalarına olanak sağladı.

eğitim ve girişimcilik:

Açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, belediyenin meslek eğitim kurslarının önemine vurgu yaptı. Öztürkmen, 2019 itibarıyla Halk Eğitim ile yürütülen kurslardan 13 bin kadının mezun olduğunu, festival sürecinde ise şu an 790 girişimci kadının faaliyet gösterdiğini aktardı. Kadınların sosyalleşebileceği, kültür ve sanatla iç içe olabileceği alanlar açtıklarını belirten Öztürkmen, bu çalışmaların ev ekonomisine katkı ve bireysel gelişim açısından değer taşıdığını ifade etti.

İki gün sürecek festival, kadın üretimini görünür kılmayı ve yerel üreticilerin desteklenmesini amaçlıyor. Organizasyon, ziyaretçilere farklı el sanatlarını tanıma ve doğrudan üreticilerle iletişim kurma fırsatı sunuyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN EMEĞİN SULTANLARI FESTİVALİ...

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN EMEĞİN SULTANLARI FESTİVALİ, KADINLARIN EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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