Sultangazi'de yol kapanmasına neden olan ağaç devrildi

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi D Caddesi üzerinde etkili olan yoğun yağış ve şiddetli rüzgar, bir ağacın yolun ortasına devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç, bölgedeki araç trafiğini aksatarak yoğunluğa yol açtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbarın ardından bölgeye ilgili birimler sevk edildi.

olayın gelişimi:

Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri ilk güvenlik önlemlerini aldı. Ardından belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahaya gelerek devrilen ağacı kesip parçalara ayırdı. Ağacın kaldırılması kısa sürede tamamlandı ve kapanan yol tekrar sürücülerin kullanımına açıldı. Olay sırasında başka bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

yerel tepkiler ve müdahale:

Olay yerindeki esnaflardan Ekrem Baran, ağacın devrilmesini beklediklerini belirtti. Baran, benzer uyarılarda bulunduklarını ve ağacın kökünün havaya kalktığını söyleyerek, 'Ben burada çalışıyordum. Dışarıdan bizim bir komşumuz Ağaç devrildi dedi. Ben o ağacın devrileceğini biliyordum. Ağacın kökü zaten havaya kalkmıştı. Devrilme ihtimali yüzde 99’du. Oraya araba falan park etmiyorduk. Daha önce ben birkaç kişiyi daha uyardım. Bugün fırtına şiddetli olduğu için devrilmesi normal. Yollar kapandı. Burası D Caddesi olduğu için işlek bir cadde. Biz de yetkilileri arayarak haber verdik. Hemen anında yolu açmak için polis arkadaşlar, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Herkesten Allah razı olsun' dedi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde cadde üzerindeki trafik kesintisi sınırlı süreyle yaşandı. Yetkililer, benzer olumsuz hava koşullarında vatandaşları uyanık olmaya ve yetkililere bildirim yapmaya çağırdı.

SULTANGAZİ’DE YAĞIŞ VE RÜZGARA DAYANAMAYAN AĞAÇ DEVRİLEREK YOLU KAPADI. BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLAN AĞAÇ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE YOLDAN KALDIRILDI.