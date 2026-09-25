Sultangazi'de gençlik buluşması: 3. spor şenliği coşkuyla geçti

Sultangazi'de spor ve şenlik bir aradaydı:

2026 Avrupa Spor Şehri unvanına sahip Sultangazi, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda düzenlenen 3. Sultangazi Spor Şenliği ile gençliği bir araya getirdi. Etkinlik, ilçedeki okullardan gelen öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti ve şenlik havasında geçen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

19 ayrı branşta amatör mücadele:

Gençler futboldan biniciliğe, badmintondan atletizme kadar 19 farklı branşta yarıştı. Yarışmalar herhangi bir sıralama ya da derecelendirme gözetilmeksizin, katılımcıların keyif aldığı bir formatta gerçekleştirildi. Organizasyonun amacı, rekabetten çok sporun günlük yaşama yayılmasını teşvik etmekti.

Geleneksel oyunlarla kent meydanına neşe katıldı:

Şenliğin yan programında halk oyunları ve halat çekme gibi 11 geleneksel branş yer aldı. Bu bölümde öğrenciler, hem rekabet etti hem de arkadaşlarının desteğiyle coşkulu anlar yaşadı; izleyiciler için de eğlenceli kareler oluştu.

Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Kara, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Başkan Dursun'dan destek ve hedef vurgusu:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun oyun alanını gezerek gençlerle yakından ilgilendi, fotoğraf isteğini geri çevirmedi ve gençlerin oyunlarına eşlik etti. Başkan Dursun, İstanbul'da bir ilçenin ilk kez Avrupa Spor Şehri unvanını almasının gurur verici olduğunu belirtti ve şunları söyledi: İstanbul’da ilk defa bir ilçe Avrupa Spor Şehri oldu. Bu ünvanı hak ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Şimdi hedefimiz ise Avrupa’nın en iyi spor şehri seçilmekte. Ekim’de belli olacak. 21 Avrupa Spor Şehri içerisinde en iyi olmak için ilçemizde çok güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Uluslararası birçok müsabaka ve organizasyona ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Tesislerimizin fiziki kapasitesini artırıyor, spora ve sporcuya tam destek veriyoruz. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Başkan Dursun ayrıca altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra eğitim, kültür sanat ve sporda da yoğun çalışma yürüttüklerini, Sultangazi Belediye Spor Kulübü'nün 3.500 lisanslı sporcu ile Türkiye’nin güçlü kulüplerinden biri olduğunu ve önceliklerinin nesli korumak olduğunu vurguladı: Bizler sporda başarıdan çok neslimizi, çocuklarımızı korumayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korurken, onların daha sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkıda bulunuyoruz.

Vali Yardımcısı Kaya'nın mesajı:

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Vali Davut Gül ile birlikte okullara her türlü desteği verdiklerini belirterek çocukların bir spor dalıyla meşgul olmalarını istediklerini söyledi. Kaya, çocukların başarıyı ve yenilgiyi öğrenerek hayata hazırlanmasının önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenlik, Sultangazi Belediyesi'nin gençlere yönelik süreklilik arz eden spor yatırımlarının ve kültürel programlarının somut bir görünümü olarak kayda geçti; katılımcılarda hem sportif hem de sosyal kazanım sağlamayı hedefleyen bir gün olarak tamamlandı.

2026 AVRUPA SPOR ŞEHRİ SULTANGAZİ, ÜNVANINA YAKIŞIR BİR SPOR ŞENLİĞİ DÜZENLEDİ. İLÇEDEKİ GENÇLER, 19 SPOR BRANŞINDA MÜCADELE EDERKEN GELENEKSEL SPOR YARIŞLARI DA EĞLENCELİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.