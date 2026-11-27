Olayın gelişimi:

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir telefon mağazasında müşteri kılığına giren bir şahıs, vitrindeki en pahalı telefonu beğenerek iş yerine girdi. Şüpheli önce telefona ekran koruyucu ve kılıf taktırdı; ödemeyi banka hesabına göndereceğini söyleyerek iş yeri sahibinden IBAN istedi.

Mağaza sahibi kısa süreli bir telefon görüşmesi yapmak için aradan ayrıldığında, şüpheli bu dalgınlıktan faydalanıp cihazı alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mağaza sahibinin anlatımı:

İşyeri sahibi Murat Yusuf yaşananları şu sözlerle aktardı: Dün bir şahıs içeri girdi, telefon almak istedi. Vitrine baktı, en iyi ve en pahalı cihazı beğendi. Kırılmaz cam ve kılıf istedi, onları da taktık. Ödeme yapmak için benden IBAN istedi, ben de verdim. O esnada telefonum çaldı. Telefon görüşmesi yaptım. Arkama döndüğümde şahıs ortada yoktu. Telefonu alıp kaçmış maalesef. Yaklaşık 25 bin lira civarında zararımız var. Kamera kayıtlarımız mevcut. Diğer esnaflara da söylüyorum, dikkat etsinler. Benim başıma gelen onların da başına gelmesin. Allah kimseye bunu yaşatmasın

Kamera kayıtları ve uyarı:

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin vitrindeki telefonu aldıktan sonra mağazadan ayrıldığı ve çevreye karıştığı görülüyor. Mağaza sahibi, kayıtların mevcut olduğunu belirterek diğer esnafları benzer tuzaklara karşı uyardı.

Olayla ilgili polis müdahalesi veya soruşturma bilgisi haberde yer almamaktadır; mağaza sahibi görüntüleri paylaşarak dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

İşyeri güvenliği açısından alınabilecek önlemler:

Bu tür olaylar, küçük işletmelerin müşteri yoğunluğu ve tek başına çalışılan dönemlerde daha fazla risk yaşadığını gösteriyor. İş yeri sahipleri için alışveriş sırasında dikkatli olma, değerli ürünleri vitrinde tutarken ekstra önlem alma ve ödeme doğrulaması yapılana kadar cihazları gözetim altında tutma gibi basit tedbirler faydalı olabilir.

Mağaza sahibi kamera kayıtlarını sakladığını belirtti; bu kayıtlar olayın tespit edilmesi ve şüphelinin bulunması açısından önemli delil niteliği taşıyor.

İŞLETME SAHİBİ MURAT YUSUF