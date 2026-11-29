Sultangazi'de D Caddesi'ni kapatan ağaç kısa sürede temizlendi

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi D Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kökü havaya kalkmış bir ağaç cadde ortasına devrilerek trafiğin kapanmasına neden oldu. Bölge sakinleri ve esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale süreci:

İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ağaç kaldırma çalışmaları itfaiyenin erişim zorluğu nedeniyle belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine devredildi. Park ve Bahçeler ekipleri, yolu kapatan ağacı kısa sürede keserek parçalara ayırdı ve yoldan kaldırdı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından kapanan yol tekrar sürücülerin kullanımına açıldı. Olay sırasında cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı ancak ekiplerin hızlı çalışması nedeniyle aksama sürdürülemedi.

Esnafın gözlemleri ve uyarılar:

Bölgede esnaflık yapan Ekrem Baran, ağacın devrileceğini önceden fark ettiğini belirterek şunları söyledi: "Ben burada çalışıyordum. Dışarıdan bizim bir komşumuz 'ağaç devrildi' dedi. Ben o ağacın devrileceğini biliyordum. Ağacın kökü zaten havaya kalkmıştı. Devrilme ihtimali yüzde 99'du. Oraya araba falan park etmiyorduk. Daha önce ben birkaç kişiyi daha uyardım. Bugün fırtına şiddetli olduğu için devrilmesi normal. Yollar kapandı. Burası D Caddesi olduğu için işlek bir cadde. Biz de yetkilileri arayarak haber verdik. Hemen anında yolu açmak için polis arkadaşlar, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Herkesten Allah razı olsun."

Sultangazi'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç devrildi, yol trafiğe kapandı