Sultangazi'de kuymak festivaliyle Trabzon kültürü yaşatıldı

Sultangazi'de kuymak festivaliyle Trabzon rüzgarı

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Geleneksel Kuymak Festivali, Anadolu Kültür Festivali kapsamında Sultangazi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti. Etkinlikte ziyaretçilere kuymak ikramı yapıldı, horon gösterileri ve tanıtım faaliyetleriyle Trabzon kültürü şehirde temsil edildi.

etkinlik programı ve katılımcılar:

Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Alan boyunca kurulan stantlarda Trabzon tanıtımı yapılırken, halk için hazırlanan kuymak ikramları yoğun ilgi gördü. Etkinlikte sahne alan ekiplerin horon gösterileri festival atmosferini güçlendirdi.

başkan dursun'un mesajı:

Programda konuşan Abdurrahman Dursun, Trabzonlu vatandaşların Sultangazi'de her zaman gönüllerde yer edindiğini vurguladı. Dursun, Anadolu Kültür Festivali'nin hem kent yaşamına katkı sağladığını hem de köklerden kopmadan kültürel bağların canlı tutulmasına olanak verdiğini belirtti. Ayrıca tatil dönemlerinde insanların memleketlerine, ailelerine dönmesinin önemine dikkat çekti ve bu tür etkinliklerin kardeşliği büyütme hedefi taşıdığını söyledi.

Başkan Dursun, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Sultangazi'nin sosyal, kültürel ve sportif yönden geliştirilmesine yönelik çabaların süreceğini ifade etti. Etkinlik, katılımcılar arasında sıcak karşılık ve yoğun katılımla son buldu.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN