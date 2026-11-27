Denetimlerin kapsamı

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürüyor. Ekipler, kantinlerde satılan tüm ürünleri tek tek inceleyerek güvenli gıdaya erişimi sağlamak amacını taşıyor.

Kontrollerde öne çıkan noktalar:

Denetimler sırasında zabıta personeli, son kullanma tarihi, etiket kontrolü ve ürünlerin ambalaj bütünlüğünü titizlikle kontrol ediyor. Bunun yanında kantinlerin genel temizliği, mutfak alanlarının düzeni ve hijyen kurallarına uyum da değerlendiriliyor. Kantin çalışanlarının sağlık ve hijyen belgeleri ile izinleri de inceleme kapsamına alınıyor.

Uygunsuzluk ve yaptırımlar:

Kural ve standartlara uymayan işletmeler hakkında zabıta tarafından gerekli idari işlemler başlatılıyor. Ekipler, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürün tespiti ya da hijyen ihlali durumlarında cezai işlem uygulandığını belirtiyor ve okul çevresinde fırsatçılığa izin verilmediğini vurguluyor.

Başkanın açıklaması:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun denetimlerin önemine dikkat çekerek, Çocuklarımızın sağlığı her şeyden kıymetli. Çocuklarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için ilçemizdeki okullarda sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. Kantinlerimizin hijyenik koşullara uyup uymadığını kontrol ediyoruz. Fırsatçılara göz açtırmıyor, olumsuz bir durumda işletmelere cezai işlem uyguluyoruz. Ortada çocuklarımızın sağlığı var. İşletmelerimizin hijyen konusunda duyarlı ve hassas olmalarını rica ediyoruz dedi.

Belediye zabıta ekipleri denetimlerini sürdüreceklerini ve ailelerin, okul yönetimlerinin de bu süreçte iş birliği yapmasının, çocukların sağlıklı beslenmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NE BAĞLI ZABITA EKİPLERİ İLÇEDEKİ OKUL KANTİNLERİNE SIK SIK DENETİM DÜZENLİYOR.