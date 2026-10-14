Sultangazi’de Selçuklu Bulvarı’nda göle dönüşen alt geçitte itfaiye aracı mahsur kaldı

olayın kısa özeti

İstanbul Sultangazi’de Selçuklu Bulvarı üzerinde bulunan İBB sorumluluğundaki alt geçit, etkili sağanak yağış nedeniyle suyla doldu. Alt geçitte ilerleyen birçok araç suda mahsur kaldı; sürücüler ve araçta bulunanlar kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarak bölgeden ayrıldı.

ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Su tahliyesi ve güvenlik çalışmaları başlatılırken, su tahliyesi yapmak üzere bölgeye giden itfaiye aracı da aynı noktada mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekipler, öncelikle insan güvenliğini sağlamak için çalışma yürüttü.

dron görüntüleri ve kurtarma süreci:

Olay, havadan dron ile görüntülendi; görüntülerde alt geçidin adeta göle döndüğü ve itfaiye aracı ile diğer araçların suda mahsur kaldığı net biçimde görülüyor. Ekiplerin su tahliyesi ve kurtarma çalışmaları sahada devam ediyor ve dron kayıtları müdahalenin seyrine dair belge niteliği taşıyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE SU BASAN İBB SORUMLULUĞUNDAKİ ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN İTFAİYE ARACI VE KURTARMA ÇALIŞMASI HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.