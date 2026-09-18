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Sultangazi'de seslerin ardından boşaltılan iki bina havadan incelendi

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde duvarlarında çatlak oluşan beşer katlı iki bina tahliye edilip mühürlendi; dronla görüntüleri alındı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultangazi'de seslerin ardından boşaltılan iki bina havadan incelendi

Sultangazi'de boşaltılan binalar havadan görüntülendi

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta duvarlarında çatlak ve ayrılma tespit edilen iki bitişik apartman, sabah saatlerinde tahliye edilip mühürlendi. Olay, mahalle sakinlerinin duvarlardan ses gelmesi ve binada sallanma hissi yaşaması üzerine gündeme geldi.

Olayın ayrıntıları:

Sokağın girişinde bulunan beşer katlı iki bina, saat 05.30 sıralarında yaşanan ses ve hareketlenmenin ardından boşaltıldı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sokağın girişini kapatarak güvenlik tedbiri aldı, çevreye emniyet şeridi çekildi ve toplam 10 daire bulunan yapılar üzerinde inceleme başlatıldı.

Yapılan ilk incelemelerde her iki binanın dış cephe ve iç duvarlarında çatlamalar ile ayrılmalar görüldü. Şu an için binalar yetkililerce mühürlenmiş durumda ve daha kapsamlı teknik değerlendirme için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Binaların durumu havadan drone ile de kayda geçirildi; görüntülerde çatlakların ve yapısal ayrılmaların görünür olduğu belirtildi.

Vatandaşların ifadeleri:

Mahalle sakinleri yaşadıkları korkuyu anlattı. Serhat Doğan, 'Saat 04.30 sıralarında bir beton kalıp aşağı düşer gibi ses geldi. Ufak da bir sarsıntı oldu. Biz korktuk. Tüm bina dışarı çıktı. 112'yi aradık. Hepsi geldi. Bina tahliye edildi. Yetkililer gerekli araştırmaları yapacak' diye konuştu.

Havva Barutçu ise, 'Ben bir aydır memleketteydim. Sabah geldik. Geldikten sonra büyük bir gürültü oldu. Eşim çağırdı aşağı indik. Bina mühürlendi' ifadelerini kullandı. Sultan Ay da yaşananları 'Biz sabah ezanında kalktık. Büyük bir ses geldi. Eşim binanın sallandığını söyledi. Bir gün önce de yan binanın da sallandığını söylediler. Sabah da eşim kaldırdı. Yatak odasından dinledik sanki bina ayrılıyor gibiydi' sözleriyle aktardı.

Yetkililer, bölgedeki incelemelerin ve teknik tespitlerin sürdüğünü, gerekmesi halinde daha geniş kapsamlı önlemlerin alınacağını belirtti.

İSTANBUL&#039;UN SULTANGAZİ İLÇESİNDE DUVARLARINDA ÇATLAMALARIN MEYDANA GELMESİ ÜZERİNE TAHLİYE EDİLEN...

İSTANBUL'UN SULTANGAZİ İLÇESİNDE DUVARLARINDA ÇATLAMALARIN MEYDANA GELMESİ ÜZERİNE TAHLİYE EDİLEN İKİ BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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