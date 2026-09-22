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Sultangazi'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada beş kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme kazada üç araç çarpıştı; sürücüler ve yolcular dahil beş kişi yaralandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultangazi'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada beş kişi yaralandı

Sultangazi'de üç aracın karıştığı zincirleme kaza

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada, üç araç birbirine girdi. Olay yerinde kısa süreli panik yaşanırken, yaralananlar için sevk edilen sağlık ekipleri ile polis çalışmaya başladı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, 34 MMG 203 plakalı otomobili kullanan Kamil Yıldız, bilinmeyen bir nedenle Cebeci yönüne ilerleyen 34 VZ 7454 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan Mimar Sinan Bulvarı'na dönmekte olan 06 SED 34 plakalı otomobile çarptı. Kazanın oluş şekli, çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince inceleniyor.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada toplam beş kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 34 MMG 203 plakalı aracın sürücüsü Kamil Yıldız ile araçtaki yolcular Derya Meryem Çetin ve Candemir Aydın, kamyonet sürücüsü Elvan Aktar ve kamyonette bulunan Eren Aktar yer aldı. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldı; çevredekiler de yaralılara yardım etti.

Yaralılar, ambulanlarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve tahkikat başlattı.

İSTANBUL SULTANGAZİ&#039;DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI. ORTALIĞIN SAVAŞ...

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI. ORTALIĞIN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ KAZADA YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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