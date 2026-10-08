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Sultangazi'ye yeni nefes: Naim Süleymanoğlu gençlik spor ve yaşam merkezi yükseliyor

Sultangazi'de yükselen Naim Süleymanoğlu Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi, 1.500 kişilik salon ve 300 araçlık otoparkla uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sultangazi'ye yeni nefes: Naim Süleymanoğlu gençlik spor ve yaşam merkezi yükseliyor

Çalışmalar hızla ilerliyor:

Mega projeleri hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, Cebeci Mahallesi'nde inşası süren Naim Süleymanoğlu Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi ile sportif ve sosyal donatıları bir araya getiriyor. Merkez, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapma hedefiyle planlandı; aynı zamanda bölgede sıkışan park ihtiyacını hafifletmek amacıyla kapalı otopark barındıracak.

Tesis ve kapasite:

Proje kapsamında yaklaşık 1.500 kişi kapasiteli ana spor salonu, yüzme havuzu, farklı spor branşlarına ayrılmış salonlar, fitness alanları, kütüphane, çok amaçlı salon ve atölyeler yer alacak. Ayrıca merkezde planlanan kapalı otoparkın 300 araç kapasiteli olması bölgedeki park yükünü azaltmayı amaçlıyor. Bu çeşitlilik merkezin hem günlük kullanım hem de büyük organizasyonlar için uygun olmasını sağlayacak.

Gençlik ve organizasyon etkisi:

Sultangazi, 2026 Avrupa Spor Şehri unvanıyla spor yatırımlarını hızlandırırken, belediye projeyi gençlerin spor yapmayı yaşam biçimi haline getirmesi hedefiyle öne çıkarıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun projenin önemine işaret ederek geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla temelinin atıldığını, merkezin uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak ve gençlerin keyifle spor yaptığı bir merkez olacağını belirtti. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan tesis, hem sportif faaliyetleri desteklemeyi hem de şehir içi ulaşım ve park sorunlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

MEGA PROJELERİ HAYATA GEÇİREN SULTANGAZİ BELEDİYESİ, NAİM SÜLEYMANOĞLU GENÇLİK SPOR VE YAŞAM...

MEGA PROJELERİ HAYATA GEÇİREN SULTANGAZİ BELEDİYESİ, NAİM SÜLEYMANOĞLU GENÇLİK SPOR VE YAŞAM MERKEZİ’NİN YAPIMINI HIZLA SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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