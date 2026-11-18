kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 50 UE 437 plakalı minibüsün hatalı sollama yapması sonucu zincirleme çarpışma yaşandı.

Çarpışmaya Y.Ç. yönetimindeki 68 AGH 305 plakalı kamyon, A.C. idaresindeki 68 AGN 344 plakalı çekici ve N.C.M. yönetimindeki 68 AHE 631 plakalı araç karıştı. Olayda araçlarda maddi hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

Kazada toplam 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralıların durumunun hafif olduğu bildirildi.

Kaza sonrası bölgedeki trafik kontrollü şekilde sağlanırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

AKSARAY-KONYA KARAYOLUNDA HATALI SOLLAMA NEDENİYLE MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLEN VE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI.