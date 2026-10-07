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Sultanhanı'na eğitim ve ibadet merkezi: kız Kur'an kursu hizmete girdi

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde hayırsever Hacı Rifat Ağır tarafından yaptırılan 4 sınıflı ve 12 yataklı kız Kur'an kursu, protokolün katılımıyla açıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sultanhanı'na eğitim ve ibadet merkezi: kız Kur'an kursu hizmete girdi

açılış töreni ve katılımcılar:

Aksaray'da Sultanhanı ilçesinde hayırsever iş insanı Hacı Rifat Ağır tarafından yaptırılan kız Kur'an kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Vali Murat Duru, Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ile il ve ilçe protokol mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Vali Murat Duru, eğitime ve dini hizmetlere sağladığı katkılardan dolayı hayırsever Hacı Rifat Ağır'a teşekkür etti. Protokol konuşmalarının ardından yapılan dualarla birlikte açılış kurdelesi kesildi ve törene katılanlar tesisin açılışını birlikte kutladı.

tesis özellikleri ve inceleme:

Açılan binada 4 adet modern derslik, 12 yataklı konaklama ve yatakhane alanı, idari birimler ve çeşitli sosyal alanlar yer alıyor. Açılışın ardından Vali Duru ve beraberindeki protokol üyeleri, modern imkanlarla donatılan binada incelemelerde bulundu.

Program, protokol üyelerinin hayırsever Hacı Rifat Ağır ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ve yapılan ikramların ardından sona erdi. Yeni tesis, ilçede kız öğrencilere yönelik eğitim ve ibadet faaliyetlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AKSARAY’DA HAYIRSEVER İŞ İNSANI TARAFINDAN YAPTIRILAN 4 SINIFLI VE 12 YATAKHANE KAPASİTELİ KIZ...

AKSARAY’DA HAYIRSEVER İŞ İNSANI TARAFINDAN YAPTIRILAN 4 SINIFLI VE 12 YATAKHANE KAPASİTELİ KIZ KUR'AN KURSU DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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