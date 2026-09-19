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Sultanhisar kaymakamı Ali Ekber Ateş İncealan ilkokulunda eğitim sürecini yerinde değerlendirdi

Kaymakam Ali Ekber Ateş, Mehmet Madran ile İncealan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip öğretmenlerle eğitim süreçlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sultanhisar kaymakamı Ali Ekber Ateş İncealan ilkokulunda eğitim sürecini yerinde değerlendirdi

Sultanhisar kaymakamı Ali Ekber Ateş İncealan ilkokulunda eğitim sürecini yerinde değerlendirdi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde görev yapan Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte İncealan İlkokulunu ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

ziyarette neler yapıldı:

Kaymakam Ateş ve beraberindeki heyet okulda sınıfları gezerek öğrencilere yakın ilgi gösterdi. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Ateş, onların eğitim hayatlarına dair sorularını dinledi ve derslerinde başarı dileklerinde bulundu. Sınıf içi gözlemlerle eğitim ortamları hakkında doğrudan bilgi alındı.

öğretmenlerle değerlendirme:

Ziyarette öğretmenlerle de bir araya gelen Ateş, yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin çalışmalarını dinleyip görüş alışverişinde bulunan kaymakam, eğitim camiasının görev ve sorumluluklarına vurgu yaparak onlara kolaylıklar diledi. Okul yönetimi de yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar konusunda yetkililere bilgi verdi.

Ziyaret, hem öğrenci hem de öğretmen perspektifinden eğitim süreçlerinin yerinde değerlendirilmesine fırsat sundu; heyet okulun eğitim faaliyetleri ve çalışma düzeni hakkında notlar alarak, ilçe eğitim politikalarıyla uyumlu adımların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, İNCEALAN İLKOKULU’NU ZİYARET EDEREK...

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, İNCEALAN İLKOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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